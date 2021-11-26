Самедов сравнил прошлый и нынешний формат стыковых матчей

Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос, насколько может быть выгодным новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира.

«Мне кажется, раньше было проще, так как теперь надо два раунда проходить. Даже с учётом первой встречи дома многое будет зависеть от уровня соперников. Рассуждения о том, что на своём поле точно должны побеждать, а дальше может уже и повезти, — просто догадки. Может произойти всё что угодно. В любом случае сперва необходимо первый этап пройти. В марте посмотрим, как лучше. Время покажет», — сказал Самедов RT.

Ранее экс-полузащитник сборной Дмитрий Кузнецов заявил, что от российской команды в стыках можно ждать любого результата.