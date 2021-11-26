Самедов сравнил прошлый и нынешний формат стыковых матчей

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов ответил на вопрос, насколько может быть выгодным новый формат стыковых матчей при отборе на чемпионат мира.
Самедов сравнил прошлый и нынешний формат стыковых матчей
  • РИА Новости

«Мне кажется, раньше было проще, так как теперь надо два раунда проходить. Даже с учётом первой встречи дома многое будет зависеть от уровня соперников. Рассуждения о том, что на своём поле точно должны побеждать, а дальше может уже и повезти, — просто догадки. Может произойти всё что угодно. В любом случае сперва необходимо первый этап пройти. В марте посмотрим, как лучше. Время покажет», — сказал Самедов RT.

Ранее экс-полузащитник сборной Дмитрий Кузнецов заявил, что от российской команды в стыках можно ждать любого результата.

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