Кузнецов заявил, что от сборной России в стыках можно ждать любого результата

Бывший футболист сборной России, ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов высказался о возможных соперниках национальной команды по стыковым матчам за выход на чемпионат мира 2022 года.

«В принципе, все оппоненты нам по зубам. Многие называют Македонию самой слабой, но они и на Евро выступали, и Армению со счётом 5:0 разгромили. Поэтому стоит относиться с уважением к любому и показывать свой максимум. Хорошо, что в полуфинале России не грозит ни Португалия, ни Италия. Так бы могли меньше рассчитывать на выход», — сказал Кузнецов RT.

При этом он считает, что не стоит разделять потенциальных соперников на более и менее удобных.

«Раньше мы вообще не обсуждали, кто нам попался. Слабым по пять-шесть мячей забивали, а с фаворитами сражались, и всегда были шансы на победу. А сейчас думаем, с кем бы лучше играть. Сильные люди так не делают. От России можно ждать любого исхода. Кто думал, что получится одолеть Словакию и Словению? А команда Карпина это сделала. Необходимо просто подготовиться, изучить соперников, а затем оставить на поле все силы. Тогда, глядишь, и удача будет на нашей стороне», — добавил Кузнецов.

Ранее экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что считает Македонию наиболее предпочтительным соперником в стыках для России.