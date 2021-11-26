Билялетдинов считает Македонию наиболее удобным соперником для России

Бывший футболист сборной России, «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов в преддверии жеребьёвки рассказал, кого считает наиболее предпочтительным соперником для национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Очевидно, предпочтительнее было бы встретиться с Македонией. В принципе, можно претендовать на успех в противостоянии с любой командой, которая может нам попасться на старте плей-офф, но македонцы и турки наиболее авантюрно действуют в обороне. Собственно, их можно заставить ошибаться при высоком прессинге, часто используемом Россией при Карпине. Сложнее же играть с Австрией или Польшей. Они проповедуют более силовую манеру футбола и могут доставить нам проблемы. И даже дело не в том, что обе команды не будут раскрываться», — сказал Билялетдинов RT.

По его мнению, в составе Польши и Австрии есть наиболее квалифицированные футболисты, способные выбираться из-под давления, а также эти команды обладают сильной линией нападения. При этом эксперт уверен, что россияне должны выиграть первый матч. Как он считает, отечественная сборная победит, если хорошо настроится.

«Тем более зрители поддержат. Я бы не стал посыпать голову пеплом при любом раскладе. Сейчас наши клубы уйдут на зимнюю паузу, проведут сборы. Вопрос только в том, насколько качественно они поработают на них и в каком состоянии удастся подойти к марту. У каждой же команды своя программа подготовки: одни могут быть в функциональной яме после перерыва, другие — наоборот. Не стоит ещё забывать, что на сборах часто бывают травмы и лишние контрольные матчи. Тренеру сборной это всё нужно отслеживать, анализировать. Возможно, Карпину предстоит как-то договариваться с наставниками клубов о некоторых деталях в подготовке. Это интересная задача», — добавил Билялетдинов.

Ранее экс-полузащитник сборной Андрей Канчельскис выразил мнение, что поборется с любой командой, которая попадётся в стыковых матчах.