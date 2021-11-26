Канчельскис: Россия поборется с любой командой, которая попадётся в стыках

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в преддверии жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года поделился мнением о шансах национальной команды.

«Каждый участник стыков достоин попадания на мундиаль и хочет оказаться в Катаре, поэтому не стал бы оценивать, кто из потенциальных соперников лучше. Все равны. Поборемся с любым. Не вижу среди них, кого точно можно назвать фаворитом в противостоянии с Россией», — сказал Канчельскис RT.

При этом он отметил, что многое будет зависеть от самочувствия футболистов в марте. Также эксперт пожелал российским игрокам обойтись без травм и подойти в хорошем психологическом и физическом состоянии к матчам.

«До жеребьёвки шансы у всех равные. А вот после у одних они повысятся, а у других понизятся. В полуфинале сборной России всё по силам, к тому же играть предстоит в родных стенах. А о финале будем говорить, когда там окажемся. Решать задачи стоит постепенно — step by step, как говорится», — добавил Канчельскис.

Ранее бывший тренер «Сочи» Александр Точилин оценил шансы сборной России на выход в Катар.