Точилин оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира поделился мнением о шансах сборной России по футболу.

«Сейчас все научились играть и могут быть достаточно неудобны для нас. К тому же на такой стадии простых соперников не бывает. Нельзя думать о том, что кто-то слабее. Да, хорошо бы выходить против тех, кого мы точно сможем победить, но в будущее не заглянешь. Нужно грамотно подготовиться, а это уже вопрос к главному тренеру: за счёт чего он собирается побеждать, какую тактику изберёт, на кого будет рассчитывать. Мы явно не фавориты в борьбе за выход на чемпионат, но и не аутсайдеры. Поэтому даю 50% на проход подопечных Карпина», — сказал Точилин RT.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, от чего будет зависеть результат России в стыковых матчах.