Кобелев рассказал, от чего будет зависеть результат России в стыковых матчах

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в преддверии жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира высказался о шансах сборной России по футболу.

«До стыковых игр ещё четыре месяца. За это время всё может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону — и для нас, и для остальных. Те же травмы у футболистов возникают достаточно внезапно и могут преследовать любой коллектив. От этого и будет многое зависеть. А обсуждать, насколько удобный попался соперник подопечным Карпина, стоит в марте, а не после жеребьёвки. Обсудить вероятность выхода тоже можно будет уже ближе к самому матчу. Будет зависеть от того, кто именно достанется, и от готовности футболистов в конкретный период. Нас же ожидает зимний перерыв, а в Европе будут играть без него. Поэтому сейчас это напоминает гадание на кофейной гуще», — сказал Кобелев RT.

Ранее экс-защитник сборной Юрий Никифоров поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах.

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