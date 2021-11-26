Никифоров: судя по матчам с Кипром и Мальтой, сборной России трудно играть с кем угодно

Короткая ссылка
Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Эспаньола» Юрий Никифоров поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Все соперники достаточно тяжёлые, но результат будет зависеть именно от нас. Хотя с той же Турцией и Чехией по определению играть непросто. Естественно, это не Италия с Португалией, но, судя по нашим матчам с Мальтой и Кипром, трудно будет противостоять кому угодно. Лёгкой прогулки ждать не приходится в любом случае», — сказал Никифоров RT.

При этом эксперт уверен, что подопечным Валерия Карпина нужно диктовать свои условия, а не подстраиваться под соперников. 

«Многие думают: «Лучше бы попалась Македония или Турция». Однако они тоже будут умирать на поле. Так что проще не станет — вне зависимости от имени и статуса оппонента. Прогнозов не даю, но очень желаю попадания на турнир команде Карпина. Хочу болеть там за наших ребят, а не за испанцев или немцев», — добавил Никифоров.

Ранее экс-футболист сборной Александр Самедов не рискнул оценивать шансы сборной России на попадание в Катар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить