Никифоров: судя по матчам с Кипром и Мальтой, сборной России трудно играть с кем угодно

Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Эспаньола» Юрий Никифоров поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Все соперники достаточно тяжёлые, но результат будет зависеть именно от нас. Хотя с той же Турцией и Чехией по определению играть непросто. Естественно, это не Италия с Португалией, но, судя по нашим матчам с Мальтой и Кипром, трудно будет противостоять кому угодно. Лёгкой прогулки ждать не приходится в любом случае», — сказал Никифоров RT.

При этом эксперт уверен, что подопечным Валерия Карпина нужно диктовать свои условия, а не подстраиваться под соперников.

«Многие думают: «Лучше бы попалась Македония или Турция». Однако они тоже будут умирать на поле. Так что проще не станет — вне зависимости от имени и статуса оппонента. Прогнозов не даю, но очень желаю попадания на турнир команде Карпина. Хочу болеть там за наших ребят, а не за испанцев или немцев», — добавил Никифоров.

Ранее экс-футболист сборной Александр Самедов не рискнул оценивать шансы сборной России на попадание в Катар.