Самедов: не берусь оценивать шансы сборной России на попадание в Катар

Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов ответил на вопрос о шансах национальной команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года.

«В плей-офф собраны примерно равные команды — и необходимо бороться с любой. Однако не берусь оценивать шансы и говорить, с кем было бы лучше играть. Просто пожелаю ребятам выхода на мировое первенство. Не рискну прогнозировать, с какой вероятностью команда выйдет на ЧМ. Это очень сложно сейчас. Просто надеюсь, что Россия пробьётся на чемпионат мира», — сказал Самедов RT.

Ранее известный специалист Гаджи Гаджиев назвал Австрию и Чехию наименее удобными соперниками для сборной России по футболу.