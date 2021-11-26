Самедов: не берусь оценивать шансы сборной России на попадание в Катар
«В плей-офф собраны примерно равные команды — и необходимо бороться с любой. Однако не берусь оценивать шансы и говорить, с кем было бы лучше играть. Просто пожелаю ребятам выхода на мировое первенство. Не рискну прогнозировать, с какой вероятностью команда выйдет на ЧМ. Это очень сложно сейчас. Просто надеюсь, что Россия пробьётся на чемпионат мира», — сказал Самедов RT.
Ранее известный специалист Гаджи Гаджиев назвал Австрию и Чехию наименее удобными соперниками для сборной России по футболу.