Гаджиев назвал Австрию и Чехию наименее удобными соперниками для сборной России по футболу

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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев рассказал, кого считает наименее удобными соперниками для национальной команды в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

«Наименее удобны Австрия и Чехия. Остальные же сборные примерно одинаковы по уровню. Хорошо, что первый раунд пройдёт в родных стенах. Будет проще. Однако с любой командой, которая попадётся, нужно будет биться. Думаю, они нам по силам», — сказал Гаджиев RT.

Специалист также оценил шансы подопечных Валерия Карпина на попадание в Катар.

«Считаю, у нас не менее 50% на проход первого этапа, а вот в финале многое будет зависеть от того, с кем предстоит встретиться. Например, с итальянцами и португальцами будет крайне сложно — здесь дам не больше 30% на победу. Если же кто-то другой достанется во втором раунде, то шансы будут равны. К тому же на предматчевые расклады будет влиять место проведения финальной встречи. Вдруг нам повезёт и снова будем хозяевами», — добавил тренер.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал государственным вопросом возможный выход национальной команды на Евро и ЧМ.

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