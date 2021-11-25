Черчесов назвал государственным вопросом выход сборной России на ЧМ и Евро

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, возникали ли у него мысли об отставке, когда он руководил национальной командой.

«Если бы такие сомнения появились, меня бы в тот же день не стало в команде... Вы поймите, когда я говорю, что национальная сборная страны — это та команда, в которую не приглашают, а назначают, то действительно так думаю. Кто-то к этому может относиться с иронией. Но попадание или непопадание на такие турниры, как чемпионаты мира или Европы, — это действительно важно для страны, для развития футбола, это государственный вопрос», — цитирует Черчесова kp.ru.

По его мнению, невыход на чемпионат мира в Катаре может отбросить российский футбол на пару лет. Он также подчеркнул, что выступление такой большой страны, как Россия, на таких крупных турнирах не может быть только его личным делом.

«Поэтому и говорил, что не имею права уходить с поля боя. И ещё много раз готов повторить — лично для меня тренировать национальную сборную своей страны — привилегия, а не просто рядовой этап тренерской карьеры», — добавил Черчесов.

Черчесов покинул должность главного тренера сборной минувшим летом после провала на Евро-2020, где россияне заняли последнее место в своей группе. Под его руководством национальная команда доходила до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия может провести в «Лужниках» первый стыковой матч ЧМ-2022.