Источник: Россия может провести в «Лужниках» первый стык ЧМ-2022

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Первый стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России, скорее всего, проведёт в столичных «Лужниках».
Источник: Россия может провести в «Лужниках» первый стык ЧМ-2022
  • ©stroi.mos.ru

В список возможных вариантов также входят Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар, сообщает «РБ Спорт».

Россия проведёт полуфинальную игру стыкового турнира 24 марта. Финальная игра должна состоятся 29 марта.

По результатам жеребьёвки, которая намечена на 26 ноября, команде Валерия Карпина в полуфинале могут достаться Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция или Польша.

Ранее тренер Александра Соболева заявил, что форварда «Спартака» должны вызвать в сборную на стыковые матчи.

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