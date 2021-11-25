Источник: Россия может провести в «Лужниках» первый стык ЧМ-2022
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В список возможных вариантов также входят Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар, сообщает «РБ Спорт».
Россия проведёт полуфинальную игру стыкового турнира 24 марта. Финальная игра должна состоятся 29 марта.
По результатам жеребьёвки, которая намечена на 26 ноября, команде Валерия Карпина в полуфинале могут достаться Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция или Польша.
Ранее тренер Александра Соболева заявил, что форварда «Спартака» должны вызвать в сборную на стыковые матчи.