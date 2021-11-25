Источник: Россия может провести в «Лужниках» первый стык ЧМ-2022

Первый стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России, скорее всего, проведёт в столичных «Лужниках».

В список возможных вариантов также входят Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар, сообщает «РБ Спорт».

Россия проведёт полуфинальную игру стыкового турнира 24 марта. Финальная игра должна состоятся 29 марта.

По результатам жеребьёвки, которая намечена на 26 ноября, команде Валерия Карпина в полуфинале могут достаться Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция или Польша.

Ранее тренер Александра Соболева заявил, что форварда «Спартака» должны вызвать в сборную на стыковые матчи.