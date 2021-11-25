Тренер Соболева: Сашу должны вызвать в сборную на стыковые матчи

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, дал оценку игровым действиям форварда столичного клуба в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Тренерский штаб сборной точно был на матче. Карпин же с ним не работал ещё. Если Саша будет в такой же форме, то он обязан быть в сборной в марте на стыковых матчах», — цитирует Горбунова «Чемпионат».

По его мнению, 24-летний Соболев ещё несколько матчей назад вернулся на свой высокий уровень. Горбунов уверен, что нападающий красно-белых сможет принести пользу сборной России не меньше, чем Фёдор Смолов или Антон Заболотный.

«Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграл «Наполи» со счётом 2:1. Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.

Сборной России предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие в ЧМ-2022. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. 









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