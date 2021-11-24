Соболев и Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек
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В игре пятого тура группы С «Спартак» в Москве переиграл «Наполи» (2:1). В этом матче Соболев и Литвинов получили по предупреждению.
Соболев отметился дублем в ворота итальянского клуба.
Красно-белые сыграют в гостях с «Легией» 9 декабря.
«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Далее расположились «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).
Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.