Соболев и Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек

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Александр Соболев и Руслан Литвинов не смогут сыграть в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. 
Соболев и Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек
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В игре пятого тура группы С «Спартак» в Москве переиграл «Наполи» (2:1). В этом матче Соболев и Литвинов получили по предупреждению.

Соболев отметился дублем в ворота итальянского клуба.

Красно-белые сыграют в гостях с «Легией» 9 декабря. 

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Далее расположились «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.

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