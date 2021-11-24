Кавазашвили: не могу представить, чтобы Федун добровольно ушёл из «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.

«Я не могу представить, чтобы он добровольно покинул клуб. Потому что он вложил большие деньги в создание инфраструктуры «Спартака», в стадион, вокруг стадиона. Возможно, он ещё не готов покинуть совет директоров. Если бы он был готов отдать команду, он бы не искал тренера», — цитирует Кавазашвили «Всё про спорт.ру».

Напомним, ранее появилась информация, что Федун покинул совет директоров клуба. В «Спартаке» эту новость назвали фейком.

В настоящий момент красно-белые принимают на своём поле «Наполи» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (счёт первого тайма — 2:0 в пользу хозяев).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов пропустит матч с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.