Литвинов пропустит матч с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил жёлтую карточку в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

Горчичник стал третьим в активе футболиста в Лиге Европы. Таким образом, он пропустит следующий матч с «Легией».

По итогам первого тайма «Спартак» ведёт со счётом 2:0. Дубль в первой половине игры оформил нападающий красно-белых Александр Соболев.

Встреча московского клуба с «Легией» состоится 9 декабря в Варшаве (Польша). Этот матч будет решающим для «Спартака» в споре за выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что по итогам первого тайма «Спартак» выигрывает у «Наполи».