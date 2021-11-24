Литвинов пропустит матч с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек
- AP
Горчичник стал третьим в активе футболиста в Лиге Европы. Таким образом, он пропустит следующий матч с «Легией».
По итогам первого тайма «Спартак» ведёт со счётом 2:0. Дубль в первой половине игры оформил нападающий красно-белых Александр Соболев.
Встреча московского клуба с «Легией» состоится 9 декабря в Варшаве (Польша). Этот матч будет решающим для «Спартака» в споре за выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что по итогам первого тайма «Спартак» выигрывает у «Наполи».