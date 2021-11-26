Стало известно, когда начнётся подготовка сборной России к стыкам за выход на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда команда начнёт подготовительный сбор перед стыковыми матчами к чемпионату мира 2022 года.
Стало известно, когда начнётся подготовка сборной России к стыкам за выход на ЧМ-2022
  • Reuters

«Хочу поблагодарить РПЛ, что пошли на перенос тура. Гарантий выйти на чемпионат мира выйти нет, но шансы подготовиться лучше у нас точно будут. Сбор начнётся сразу после тура 13—14 марта. На той неделе ещё будут еврокубки, будут там играть российские клубы или нет, увидим», — сказал Карпин после жеребьёвки стыков.

В первом раунде Россия на своём поле сыграет 24 марта с Польшей, а спустя пять дней в случае победы отечественная команда встретится дома либо со Швецией, либо с Чехией. 

Ранее Карпин выразил мнение, что у Польши много игроков высокого класса, помимо форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

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