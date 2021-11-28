Левандовски признан лучшим футболистом года по версии IFFHS
- AP
Как сообщается на сайте IFFHS, форвард выиграл голосование, набрав 150 баллов.
Второе место занял аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси (105). Тройку сильнейших замкнул полузащитник английского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).
Игрок «Манчестер Юнайтед» и португальской национальной команды Криштиану Роналду занял лишь седьмое место (15).
Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Месси помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1.