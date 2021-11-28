Левандовски признан лучшим футболистом года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим футболистом 2021 года.

AP

Как сообщается на сайте IFFHS, форвард выиграл голосование, набрав 150 баллов. Второе место занял аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси (105). Тройку сильнейших замкнул полузащитник английского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40). Игрок «Манчестер Юнайтед» и португальской национальной команды Криштиану Роналду занял лишь седьмое место (15). Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Месси помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1.