Левандовски признан лучшим футболистом года по версии IFFHS

Короткая ссылка
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим футболистом 2021 года.
Левандовски признан лучшим футболистом года по версии IFFHS
  • AP

Как сообщается на сайте IFFHS, форвард выиграл голосование, набрав 150 баллов.

Второе место занял аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси (105). Тройку сильнейших замкнул полузащитник английского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).  

Игрок «Манчестер Юнайтед» и португальской национальной команды Криштиану Роналду занял лишь седьмое место (15).

Ранее сообщалось, что ассистентский хет-трик Месси помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить