Ассистентский хет-трик Месси помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1
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Встреча прошла в Сент-Этьене и завершилась в пользу гостей — 3:1.
Хозяева открыли счёт на 23-й минуте — отличился Дени Буанга. Парижане ответили дублем Маркиньоса, который забил на второй компенсированной минуте первого тайма и на первой добавленной ко второй половине, голом также отметился Анхель Ди Мария (79'). При этом во всех трёх случаях результативные передачи отдал Лионель Месси.
Для ПСЖ эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Франции. Подопечные Маурисио Почеттино лидируют в турнирной таблице национального первенства, набрав 40 очков. «Сент-Этьен» находится на последнем месте (12).
Ранее сообщалось, что защитник Серхио Рамос дебютирует за ПСЖ в матче с «Сент-Этьеном».