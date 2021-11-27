Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России

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Ассистент главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.
Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России
  • Reuters

«Я считаю, что у нас очень ровная группа. Два матча дома — это, несомненно, хорошее преимущество. Первый наш соперник — это Польша. Мы говорили, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через четыре месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прям серьёзным соперником. Пять звёзд ей давали. На мой взгляд, в моём личном рейтинге, это три звезды. Четыре поляка играют в нашем чемпионате, потому Польшу мы, наверное, знаем лучше всех. Это облегчает нам задачу, однако большая часть всё равно играет в топ-чемпионатах», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Радченко выразил сомнение, что сборной России повезло с жеребьёвкой в стыках ЧМ-2022.

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