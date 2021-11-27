Писарев признался, что не считает Польшу серьёзным соперником для сборной России

Ассистент главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Я считаю, что у нас очень ровная группа. Два матча дома — это, несомненно, хорошее преимущество. Первый наш соперник — это Польша. Мы говорили, что это наименее удобный для нас соперник. Но это на бумаге, и это то, что будет через четыре месяца. Посмотрим! Я не считаю Польшу каким-то прям серьёзным соперником. Пять звёзд ей давали. На мой взгляд, в моём личном рейтинге, это три звезды. Четыре поляка играют в нашем чемпионате, потому Польшу мы, наверное, знаем лучше всех. Это облегчает нам задачу, однако большая часть всё равно играет в топ-чемпионатах», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Радченко выразил сомнение, что сборной России повезло с жеребьёвкой в стыках ЧМ-2022.