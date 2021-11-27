Радченко: я бы не сказал, что сборной России повезло с жеребьёвкой в стыках ЧМ-2022

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко подвёл итоги жеребьёвки стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира — 2022.

«Нам попался очень серьёзный соперник. Сборная Польши очень сильна и будет предельно сконцентрирована. Капитан их команды Роберт Левандовски по-настоящему опасен. Я считаю, что он заслужил «Золотой мяч». От него будет очень серьёзная угроза нашим воротам. Будет серьёзная борьба, однако то, что команда непроходимая, говорить нельзя. Главное — это хорошо подготовиться и сыграть в свой футбол. Я бы не сказал, что нам повезло с жеребьёвкой, но в то же время соперник мог попасться сборной России намного серьёзнее. В данном случае это такой нейтральный вариант. Хорошо, что мы играем дома, поскольку действительно на выезде наша сборная играет хуже», — приводит слова Радченко издание «Спорт День за Днем».

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Колосков заявил, что сборной России попался один из самых нежелательных соперников в стыках ЧМ-2022.