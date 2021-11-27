Колосков: сборной России попался один из самых нежелательных соперников в стыках ЧМ-2022
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Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.
«Как раз это один из самых нежелательных соперников. Нужно готовиться и обыгрывать. Нет таких команд, которых нельзя не победить. Польша — значит Польша, нечего сожалеть или горевать, надо соответственным образом готовиться и играть», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.
Ранее Колосков высказался о победе «Спартака» над «Наполи».