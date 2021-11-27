Колосков: сборной России попался один из самых нежелательных соперников в стыках ЧМ-2022

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.
Колосков: сборной России попался один из самых нежелательных соперников в стыках ЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © ULMER via www.imago-images.de

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале команда россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

«Как раз это один из самых нежелательных соперников. Нужно готовиться и обыгрывать. Нет таких команд, которых нельзя не победить. Польша — значит Польша, нечего сожалеть или горевать, надо соответственным образом готовиться и играть», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ранее Колосков высказался о победе «Спартака» над «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить