Колосков — о победе «Спартака» над «Наполи»: игры как не было, так и нет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу московского «Спартака» над «Наполи» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Москве.

«Целостности игры, которая оставляет приятное послевкусие или просто создает приподнятое настроение, нет. Результат замечательный, добавили очков в наш рейтинг. Но игры как не было, так и нет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Колосков признался, что предрекал победу «Спартака» над «Наполи» ещё до начала матча. Он напомнил, что итальянской команде из-за травм не смогли помочь ряд игроков основного состава.

«Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграл «Наполи» со счётом 2:1.

Заключительный матч групповой стадии красно-белые проведут в Варшаве против «Легии» 9 декабря.

Ранее Олег Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов.