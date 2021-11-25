Колосков — о победе «Спартака» над «Наполи»: игры как не было, так и нет

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу московского «Спартака» над «Наполи» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Москве.
Колосков — о победе «Спартака» над «Наполи»: игры как не было, так и нет
  • AP

«Целостности игры, которая оставляет приятное послевкусие или просто создает приподнятое настроение, нет. Результат замечательный, добавили очков в наш рейтинг. Но игры как не было, так и нет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Колосков признался, что предрекал победу «Спартака» над «Наполи» ещё до начала матча. Он напомнил, что итальянской команде из-за травм не смогли помочь ряд игроков основного состава.

«Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграл «Наполи» со счётом 2:1.

Заключительный матч групповой стадии красно-белые проведут в Варшаве против «Легии» 9 декабря.

Ранее Олег Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов. 

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