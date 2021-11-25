Романцев назвал двух сделавших игру с «Наполи» футболистов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал имена игроков московского клуба, которые стали лучшими в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырёх моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнёры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер сборной России подчеркнул, что он очень рад за 27-летнего голкипера, который, пережив тяжёлую травму, смог вернуться в строй.

Романцев также выделил форварда Александра Соболева, который отметился дублем.

«Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это главное», — заключил он.

«Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграл со счётом 2:1 «Наполи». Селихов отразил семь из восьми ударов в створ ворот. Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Командам осталось провести по одному матчу.

Ранее Руй Витория прокомментировал дубль Соболева в ворота «Наполи».