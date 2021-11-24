Витория — о победе над «Наполи»: Соболев провёл лучший матч при мне

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Главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория прокомментировал дубль форварда красно-белых Александра Соболева в ворота «Наполи» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
Витория — о победе над «Наполи»: Соболев провёл лучший матч при мне
  • РИА Новости

«Это была лучшая игра Соболева при мне. Без пары потерь мяча могло быть лучше, но он отлично помогал впереди и отлично поддерживал в сложных моментах. Он всегда был угрозой для «Наполи» сегодня», — цитирует Виторию «Матч ТВ».

По словам тренера, активные движения форварда «Спартака» давали свободу Виктору Мозесу и Михаилу Игнатову при игре в их зонах.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча. 

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Далее расположились «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. 

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