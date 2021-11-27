Аленичев допустил, что Дзюба будет вызван в сборную России на стыковые матчи ЧМ-2022

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил возможность вызова форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на стыковые матчи чемпионата мира — 2022.
Аленичев допустил, что Дзюба будет вызван в сборную России на стыковые матчи ЧМ-2022
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Как бы Артёма ни ругали, но он доказывает. Да, в начале сезона у него была серия, когда он не забивал мячи и даже не попадал в стартовый состав, но его высказывание «Я не готов» можно было трактовать как «Я не хочу играть за сборную России». Как я понимаю, они с Карпиным или встречались, или же говорили по телефону. Возможно, старые конфликты или разногласия не дают им переступить через себя и сказать: «Давай то, что было вчера, останется в прошлом. Это не интересы Валеры и Артёма, интересы сборной». Они взрослые люди, должны найти компромисс. Собрались, сыграли, разошлись. Не исключаю, что в марте Артём будет приглашён в сборную и, более того, сыграет в стартовом составе. Не исключаю. Опыт и мастерство Дзюбы отрицать нельзя. Пойдёт ли на это Карпин? Я думаю, что компромисс будет найден», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

В октябре 33-летний нападающий оказался в расширенном списке национальной команды, однако позднее отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Ранее у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Соперником команды России по полуфиналу плей-офф стала сборная Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, пройдёт 24 марта. В случае успеха в полуфинале россияне выйдут на победителя пары Швеция — Чехия и сыграют дома 29 марта.

Ранее Колосков заявил, что сборной России попался один из самых нежелательных соперников в стыках ЧМ-2022.

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