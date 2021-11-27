«Не считаю Польшу хорошим жребием»: Карпин о Левандовски, сборах перед стыками, мотивации и общении с Черчесовым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не считает Польшу хорошим жребием в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. По его мнению, будущий соперник очень похож по уровню на Хорватию, с которой ранее не удалось справиться. Также он поделился планами на подготовительные сборы и не исключил общения со Станиславом Черчесовым перед стыками.

Сразу после жеребьёвки стыковых матчей чемпионата мира 2022 года пресс-конференцию с журналистами в онлайн-формате провёл главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Специалист начал разговор с того, что отметил высокий уровень Польши, с которой его команде играть в первой встрече.

«Наше будущее противостояние не стоит воспринимать как реванш за поражение от Хорватии. Это шанс попасть на чемпионат мира в Катар. Соперник, действительно, очень похож на команду Златко Далича по уровню футболистов и игры. Но давайте сначала посмотрим, в каком состоянии мы окажемся в марте. В Польше также, наверняка, произойдут изменения. Будем спокойно готовиться и ждать информации об оппоненте», — сказал наставник.

По словам Карпина, у соперника имеется хороший состав и бороться на поле придётся не только против лидера команды Роберта Левандовского, но и других футболистов.

«Нужно сдерживать не одного игрока, а всю сборную Польши. У них достаточно много спортсменов высокого уровня, которые могут доставить нам неприятности, помимо форварда «Баварии». Да, на бумаге Португалия и Италия выглядят сильнее. Но я не считаю Польшу великолепным жребием. Не самый плохой, но и не самый хороший», — добавил специалист.

Как отметил тренер, также важно сразу изучать и возможных соперников по второму стыковому матчу: Чехию и Швецию, потому что времени на подготовку у сборной России будет мало.

«Между встречами всего пара дней на отдых и восстановление, на изучение команд нет времени, поэтому всю информацию для футболистов подготовим до сборов — и о шведах, и о чехах. Думать о них заранее не будем. Но наши аналитики проведут тщательную работу. Не считаю нас фаворитом ни в одном из матчей. Впрочем, в играх со Словенией и Словакией я также не считал, что Россия сильнее соперника», — отметил Карпин.

Также тренер рассказал, что его подопечные приедут в расположение команды сразу после 21-го тура чемпионата России, дополнительного отдыха ни у кого не будет. По мнению Карпина, за два тура после зимнего перерыва никто не должен успеть устать. Отечественный коллектив отправится на тренировочный сбор, место проведения которого пока не определено.

«Всё зависит от условий. Понятно, что в Турции погода в марте будет хорошая, поля к этому моменту также уже качественные, инфраструктура готовая. В ближайшее время начальник нашей команды вылетит просмотреть возможные базы и изучить предлагаемые условия. Среди вариантов есть и южные города России», — заявил наставник.

При этом специалист отметил, что времени на работу с командой не так много, поэтому было бы здорово провести ещё один сбор в начале года, чтобы на нём начать отрабатывать тактические аспекты игры с Польшей.

«Каждый день на телефоне с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым. О подготовке к стыкам с ним уже говорили. Если получится провести второй сбор в начале года, будет отлично. В январе-феврале можно было бы поработать над тактикой, которую потом доводить до ума и реализовать уже в марте. Хочу поблагодарить РПЛ, что пошла на перенос тура. Гарантий выйти на чемпионат мира нет, но шансы подготовиться лучше однозначно появились. Времени мало, но порой и трёх месяцев оказывается недостаточно», — признался специалист.

Что касается места проведения стыкового матча, по словам Карпина, рассматривается несколько вариантов. Окончательное решение будет принято до 9 декабря.

«Это может быть и Санкт-Петербург, и «Лужники», и южные города — Краснодар, Ростов. Нужно всё обсудить. Время, слава богу, есть. Выбор будет зависеть не от моего желания, а от условий проведения встречи в марте: погоды в городе, состояния поля, логистики и многого другого. В Санкт-Петербурге сейчас убит газон, но за четыре месяца его можно восстановить. А какое поле сегодня в «Лужниках», я вообще не знаю», — признался Карпин.

По словам наставника, в любом случае хорошо, что сборная России стыковые матчи проводит дома. Дополнительного давления на футболистов не будет, а полные трибуны, если не придётся ограничить посещаемость из-за коронавируса, только подстегнёт отечественный коллектив активнее идти вперёд. О составе команды главный тренер пока не думает, поскольку впереди слишком много времени.

«Думаю, вызову не больше 27 футболистов. Но пока рано думать, кто сможет заменить дисквалифицированных Фёдора Смолова и Александра Головина. Всё зависит от формы игроков. Приглашу тех, с кем, на мой взгляд, можно решить поставленную задачу. Сильнейшие они или нет, увидим. Матчей перед стыками пройдёт не так много, всего пара туров. Поэтому планируем также ездить на сборы в клубы в Турцию, Арабские Эмираты и Испанию», — отметил тренер.

Основная же проблема, с которой Карпину предстоит в ближайшее время бороться — психология. По словам специалиста, неудачный опыт игры с Хорватией должен помочь сделать верные выводы и начать двигаться дальше.

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«Общался с некоторыми футболистами уже после матча. Не со всеми, но с многими. Они по-разному восприняли поражение. Довольных, понятное дело, нет. В данный момент приходят в себя. Понимаю их состояние, то же самое было со мной после Украины, играть не хотелось совсем. Но потом общаешься с партнёрами, начинаешь тренироваться и постепенно отходишь», — признался наставник.

Карпин уверен, что против Польши, Хорватии и других соперников российские футболисты могут играть в смелый футбол, но одного его мнения недостаточно. Необходимо, чтобы в этом убедились и сами спортсмены. Специалист придумал, как донести до них эту мысль. Сработает всё или нет, болельщики увидят после встречи с Польшей. Пока же Карпин предпочитает не раскрывать карты, отметив только, что на поле он хочет видеть 11 лидеров.

При этом дополнительные денежные стимулы, по мнению тренера, сборной России не помогут, хотя он и не против, если вдруг появится меценат.

«По поводу премиальных от РФС, всё обговорено. Но деньги не являются мотивацией в данном вопросе. Мы с вами лично сейчас даже за миллиард, как бы ни хотели, не сможем обыграть Польшу. Футбол — это спорт. И здесь от денег ничего не зависит», — отметил Карпин.

Также не исключил специалист и общения с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, который отлично знает соперника. Вместе с «Легией» он становился чемпионом Польши в 2016 году, а сейчас его фамилию называют в числе кандидатов на пост наставника национальной команды.

«Такой вариант возможен. Скажем, встретимся с ним на стадионе и договоримся о встрече», — предположил Карпин.