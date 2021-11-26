Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ в Катаре

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В Цюрихе завершилась жеребьёвка плей-офф стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре.
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ в Катаре
  • ©rfs.ru

По итогам жеребьёвки определились следующие пары в первом раунде:

Шотландия — Украина;

Уэльс — Австрия;

Россия — Польша;

Швеция — Чехия;

Италия — Северная Македония;

Португалия — Турция.

Шотландия, Украина, Уэльс и Австрия сыграют в пути A. Россия, Польша, Швеция, Чехия — в пути B. Италия, Северная Македония, Португалия, Турция — в пути C. 

Матчи первого раунда состоятся 24 марта следующего года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов объяснил, в чём сложность формата плей-офф в стыковых матчах.

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