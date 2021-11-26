Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ в Катаре
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По итогам жеребьёвки определились следующие пары в первом раунде:
Шотландия — Украина;
Уэльс — Австрия;
Россия — Польша;
Швеция — Чехия;
Италия — Северная Македония;
Португалия — Турция.
Шотландия, Украина, Уэльс и Австрия сыграют в пути A. Россия, Польша, Швеция, Чехия — в пути B. Италия, Северная Македония, Португалия, Турция — в пути C.
Матчи первого раунда состоятся 24 марта следующего года.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов объяснил, в чём сложность формата плей-офф в стыковых матчах.