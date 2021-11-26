Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия с Турцией в стыках к ЧМ-2022

Стало известно, с кем сыграют сборные Италии и Португалии в первом раунде плей-офф стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

По результатам жеребьёвки итальянцы встретятся с Северной Македонией, а португальцы — с Турцией.

Причём все эти команды сыграют в пути C. То есть в финале Португалия может попасть на Италию, и одна из этих сборных не выйдет на мундиаль.

Матчи первого раунда состоятся 24 марта следующего года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт финал стыков дома в случае победы в полуфинале.