Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия с Турцией в стыках к ЧМ-2022

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Стало известно, с кем сыграют сборные Италии и Португалии в первом раунде плей-офф стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.
Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия с Турцией в стыках к ЧМ-2022
  • Reuters

По результатам жеребьёвки итальянцы встретятся с Северной Македонией, а португальцы — с Турцией.

Причём все эти команды сыграют в пути C. То есть в финале Португалия может попасть на Италию, и одна из этих сборных не выйдет на мундиаль.

Матчи первого раунда состоятся 24 марта следующего года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 1 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт финал стыков дома в случае победы в полуфинале.

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