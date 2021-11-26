Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к ЧМ-2022

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Бывший футболист, футбольный эксперт и телеведущий Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года.
Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к ЧМ-2022
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что сборной России по футболу повезло.

«Всё для нас. Вторая игра тоже дома», — отметил Мостовой.

По его словам, у национальной команды есть шансы пройти стыковые матчи и отобраться на ЧМ-2022.

«Две игры дома с хорошими, крепкими соперниками, конечно, преимущество», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков.

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