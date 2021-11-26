Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к ЧМ-2022
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он выразил мнение, что сборной России по футболу повезло.
«Всё для нас. Вторая игра тоже дома», — отметил Мостовой.
По его словам, у национальной команды есть шансы пройти стыковые матчи и отобраться на ЧМ-2022.
«Две игры дома с хорошими, крепкими соперниками, конечно, преимущество», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что сборная России рассматривает «Лужники» и южные стадионы для проведения стыков.