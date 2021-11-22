«Вопрос решён положительно»: Карпин продолжит работу со сборной России до стыковых матчей ЧМ-2022
- РИА Новости
После поражения от Хорватии в последнем туре группового этапа квалификации ЧМ-2022 главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не исключает ухода из национальной команды. На размышления специалист отвёл себе неделю, пообещав после этого дать окончательный ответ.
Впрочем, уже в воскресенье днём появилась информация, что наставник останется на своём посту как минимум до стыков и объявит об этом вечером в прямом эфире передачи «Коммент.Шоу» на YouTube. Об этом сообщал источник РБК. В результате прогноз сбылся: тренер заявил, что продолжит работу.
«Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам... На протяжении трёх-четырёх последних дней ведётся работа по поводу предстоящих в марте встреч. Нужно думать, на каких стадионах будем их проводить, какие имеются плюсы и минусы. Важно понять, возможен ли перенос тура РПЛ и где будет проходить наша подготовка. Погода в это время в Москве не лучшая, поэтому, возможно, на саму игру предстоит лететь из другого города», — дал ответ Карпин.
Более того, своё интервью недельной давности он назвал ошибкой.
«Тренер национальной команды не кукла без сердца и мозгов, которая не в состоянии сделать шаг в сторону. Я живой человек, который тоже допускает ошибки. И дав то интервью, я совершил ошибку… Если бы после встречи с Хорватией прошло несколько дней, подобного бы не случилось. Я мог бы думать так, но не сказал бы о своих переживаниях во всеуслышание», — отметил рулевой.
По признанию специалиста, принять итоговое решение ему помогло в том числе общение с опытными коллегами, в частности с Олегом Романцевым, который во главе национальной команды прошёл через болезненную неудачу в квалификации Евро-2000.
«Общаемся редко, но он набрал сам. Поговорили обо всём. Он вспомнил роковую ничью с Украиной в «Лужниках». Сказал, что ни в коем случае нельзя уходить, поскольку я только познакомился с футболистами и понял, как они ведут себя в стрессовых ситуациях... С Александром Дюковым — нет. С (генеральным секретарём РФС. — RT) Александром Алаевым созвонились через день после эфира. Уже обсуждали, какие шаги необходимо сделать к стыкам. Пообщались по телефону, потом встретились в Москве. Он спросил: «Георгич, что это было»? Я ответил: «Проехали», — рассказал тренер.
При этом он заверил, что его речь после поражения от Хорватии не была спланирована, чтобы добиться нужной реакции от подопечных, тем более что с некоторыми из них он пообщался на пути в Москву и открыто высказал свои опасения.
«Думал и думаю, что они отреагируют нормально. Не всем, но многим озвучил это ещё в самолёте. Эмоции просто так не уходят. При всех в раздевалке ничего не объявлял, переговорил только кое с кем. Мне важно было понять реакцию футболистов. Спросил, что они думают по этому поводу, объяснил, что у меня появились сомнения. Но после матча по-другому и быть не может», — подчеркнул Карпин.
При этом одной из главных претензий к подопечным с его стороны стала излишняя зажатость и робость в решающей встрече. На этот раз тренер выглядел куда более уверенным в себе и спокойным и подчеркнул, что у его штаба есть план, как правильно психологически подготовить команду к стыковым встречам в марте.
«Нет какого-то стопроцентно работающего метода… Будем встречаться, разговаривать с одним, вторым — по отдельности, группами. Не собираюсь записываться на курсы психологии и буду делать всё сам либо с помощниками. Работа стартует уже сейчас, до того как все уйдут в отпуск… Думаю, сразу после поражения от Хорватии стыки провести было бы лучше. А так люди успеют забыть эту встречу. Общение необходимо поддерживать до марта плюс-минус постоянно. Нужно будет поехать на зимние сборы клубов, встретиться с кандидатами», — объяснил наставник.
При этом он не только не позволил себе критики в адрес футболистов, но и, напротив, достаточно скромно оценил свой уровень как тренера.
«Такой же, как был игрок, — обыкновенный. Ничего сверхъестественного... Внутреннего диалога не было. Возможно, выбор пал, потому что не было никого больше», — рассудил Карпин.
Когда разговор пошёл о психологическом состоянии игроков, специалиста не могли не спросить, как пережил неудачу Фёдор Кудряшов — автор судьбоносного автогола в Сплите. По признанию Карпина, он звонил защитнику в Турцию и провёл с ним ещё одну беседу, но тому до сих пор приходится очень непросто.
Отдельно тренер высказался о другом легионере сборной, Александре Головине, который в национальной команде никак не может взять на себя бремя лидерства. Он не стал осуждать подопечного и лишь подчеркнул, что в «Монако» полузащитник действует на абсолютно другой позиции.
«Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды, ведь и у Хорватии случались неудачные матчи, и Лука Модрич в одиночестве там ничего не показывал и не вытягивал партнёров на себе... Головин приезжал на сборы только в сентябре и ноябре, то есть я знаком с ним суммарно две недели. И разве до этого он был ведущим исполнителем национальной команды? Просто раньше я за ним специально не следил», — признался Карпин.
Тема лидерства вообще заняла важное место в монологе тренера. Ему в очередной раз припомнили решение менять капитана после каждой игры. Но специалист отказался называть нововведение ошибочным и напомнил, что футболисты сами попросили об этом, когда он возглавил сборную.
«Лидеры на поле были всегда вне зависимости от того, кто выходил с повязкой. С Хорватией тема закольцевалась — её получил Георгий Джикия. Футболисты сказали, что так лучше и правильнее. Это абсолютно нормально. Почему нет-то? Что значит «ответственность размылась»? Может, напротив, она распределилась на всех?» — объяснил тренер.
Не могли у него не спросить и об успешном выступлении молодёжки, которая в квалификации Евро-2023 сенсационно обыграла Испанию, продемонстрировав довольно смелый футбол. Однако, по мнению Карпина, это не означает, что состав основной сборной необходимо срочно освежать.
«Константин Тюкавин забил Испании — это хорошо. Но давайте посмотрим, что произойдёт дальше. Совсем недавно у нас появились Головин, братья Миранчук и так далее. Каждую пятилетку мы получаем хороших ребят, но дальше необходимо развиваться. Важно, чтобы нынешнее поколение тоже не стояло на месте. Готов ли сделать ставку на молодёжь? Кто-то точно способен нам помочь. Если в марте Тюкавин окажется в порядке, будет играть. Дело же не в том, чтобы омолодить сборную, не обращая внимания на результат. Да, Гамид Агаларов продолжает забивать, но нападающий важен не только этим. А то он у нас человек оформляет дубль, и все говорят: «Он в порядке». Важно ведь, на каком уровне он это сделал. Можно огорчить «Челси», а можно «Мальмё», — подчеркнул наставник, проведя параллель с выступлением «Зенита» в Лиге чемпионов.
От обсуждения отечественных молодых футболистов Карпин перешёл непосредственно к стыковым матчам. Он признался, что спокойно отнёсся к тому, что туда попали такие сильные соперники, как Португалия и Италия.
«Компанию им могла составить и Испания, если бы Грузия не обыграла Швецию. Окей. Португалия или Сербия, кто для нас лучше? Считается, что Сербия, а на самом деле может быть иначе. Нужно играть с любым соперником. Те же сербы взяли верх над португальцами, а Швейцария опередила Италию. Что произошло с чемпионами Европы? Может, им тоже нужен психолог»? — предположил наставник.
По его словам, для сборной России на бумаге предпочтительнее встретиться в полуфинале с Северной Македонией, однако сейчас сложно предполагать, что произойдёт на поле в противостоянии с этим оппонентом.
Закончилась же беседа на оптимистичной ноте. Карпин высказал довольно неожиданную точку зрения: поражение от Хорватии может пойти отечественной команде на пользу с точки зрения обретения важного опыта.
«После победы над Словакией в матче со Словенией мы показали другую игру. То есть ребята всё услышали и увидели. Мы тогда внимательно разобрали произошедшее, поговорили. В итоге получили абсолютно иную по содержанию встречу. Произойдёт ли такое в стыках? Дай бог», — подытожил Карпин.