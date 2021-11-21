Главный тренер сборной России ответил, готов ли делать ставку на молодёжь

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о победе молодёжной команды страны над Испанией (1:0).
Главный тренер сборной России ответил, готов ли делать ставку на молодёжь
  • Reuters

«Не знаю, другие ли футболисты нового поколения. Тюкавин забил Испании — это хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Пять-шесть лет назад также появились Головин, Миранчуки и так далее. Каждую пятилетку появляются хорошие ребята, но дальше надо развиваться. Важно, чтобы эти ребята тоже не стояли на месте. Готов ли я сделать ставку на молодёжку? Кто-то может помочь. Если в марте Тюкавин будет в порядке, то будет играть. Дело же не в том, чтобы омолодить сборную, не обращая внимания на результат. Агаларов продолжает забивать, но нападающий славится не только этим. А то у нас забивает человек два мяча, а все говорят, что он в порядке. Важно, на каком уровне он это сделал. Можно забить «Челси», а можно «Мальмё», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин высказался о потенциальных соперниках России в стыках ЧМ-2022.

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