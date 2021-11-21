Карпин высказался о потенциальных соперниках России в стыках ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал предстоящую жеребьёвку стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«До этого был вариант, что могла в стыки попасть даже Испания, если бы Грузия не обыграла Швецию. Там мог оказаться кто угодно. Окей. Португалия или Сербия — кто для нас лучше? Считается, что Сербия, а на самом деле может быть иначе. Можно и нужно играть с любым соперником. Те же сербы обыграли Португалию, а Швейцария опередила Италию. Что произошло с чемпионами Европы после Евро-2020? Они играют плохо. Может, им тоже нужен психолог», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Жеребьёвка пройдёт 26 ноября. Полуфиналы состоятся 24 марта, а финалы — 29 марта.

Сборная России попала в число сеяных команд. В полуфинале ей может достаться Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.

Ранее Карпин оценил свой уровень как тренера.