Карпин не исключил, что может покинуть сборную до стыковых матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды до стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Не знаю. Думаю. Предположить, что всё, могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?» — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин подтвердил, что его контракт автоматически продлён до марта 2022 года. При этом у него есть одна неделя на раздумья.

«Мне надо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать», — добавил он.

Карпин заключил контракт с РФС до конца 2021 года с опцией продления.

При этом сборная России не смогла выйти напрямую в финальную стадию ЧМ в Катаре. Ей предстоит сыграть стыковые матчи в марте 2022 года.

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.