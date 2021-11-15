Карпин — о матче с Хорватией: настрой был, но надо в футбол ещё играть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от команды Хорватии в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«По поводу настроя у меня нет ни одной претензии. Все боролись и бились. Но после того, как ты настроился, надо в футбол играть. С этим были проблемы», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он добавил, что в матче с Хорватией все психологические проблемы команды вылезли наружу.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее Миодраг Божович заявил, что сборная Хорватии намного сильнее России.