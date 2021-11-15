Божович считает, что сборная Хорватии намного сильнее России

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о поражении сборной России по футболу от Хорватии (0:1) в матче последнего, 10-го тура отборочного раунда к чемпионату мира — 2022.

«Россия играла на результат, команду Валерия Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшим, но надо понимать, что Хорватия намного сильнее России. Россиянам нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата. Сумеет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера сумела, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда ты готовишься к матчу и веришь в себя — всё возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, но не война. Сейчас не надо ругать главного тренера, это его первое поражение в сборной», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

В матче с Хорватией для того, чтобы занять первое место в группе и напрямую выйти на мундиаль в Катаре, команде Валерия Карпина достаточно было сыграть вничью.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил сомнение, что Россия выйдет на чемпионат мира — 2022 через стыки.