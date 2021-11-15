Тихонов: очень сомневаюсь, что сборная России выйдет на ЧМ-2022 через стыки

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России по футболу в матче с Хорватией (0:1) в квалификации чемпионата мира — 2022.
Тихонов: очень сомневаюсь, что сборная России выйдет на ЧМ-2022 через стыки
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«Стыдное зрелище. Не смогли забить, так себе засадили. Просто позорище! Где Хорватия или Словакия, а где такая огромная страна, как Россия. И мы не можем нормальных и трудолюбивых ребят собрать, а не этих бездельников, для того чтобы не позорить страну. И это толком нигде не обсуждается, только Дмитрий Губерниев сидит и смеётся. Плакать надо! И в конце концов собрать серьёзную команду. Разогнать и собрать заново», — цитирует Тихонова Sport24

Также бывший биатлонист добавил, что сомневается в способности сборной России квалифицироваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

«У Кудряшова был игровой момент, подобное может случиться с каждым. С великими такое тоже приключалось. Жаль, что это почему-то только нам так обязательно везёт. Я очень сомневаюсь, что теперь выйдут на ЧМ через стыки. По игре слишком слабое выступление, нечего нам там делать», — добавил Тихонов.

В матче за первое место в группе сборная России уступила хорватам из-за автогола Фёдора Кудряшова.

Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Сёмин назвал необходимым перенести один-два тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам ЧМ-2022.

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