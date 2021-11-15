Сёмин считает необходимым перенести один-два тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался на тему подготовки национальной команды к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022.

«Мы должны поддержать нашу национальную команду, чтобы она хорошо подготовилась к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке нужно сделать всё, что попросит Валерий Карпин. Сборной России перед стыками необходим особый цикл. Сборная — это самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни, надо дать столько, сколько понадобится. Перенести один тур или два — это обязательно должно быть сделано. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши клубы играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоёвывать очки в европейский рейтинг, мы должны иметь козыри. А козырь — лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Нужно обязательно помочь сборной — она молода, она сильно изменилась», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Сборная России будет проводить стыковые матчи за право попадания на чемпионат мира в Катаре в конце марта 2022 года.

Ранее Сёмин заявил, что Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче.