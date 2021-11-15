Сёмин: Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин после поражения национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 поддержал защитника российской сборной Фёдора Кудряшова, забившего в свои ворота.

«Проигрывает всегда команда, а не один игрок. Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче. Болельщики сборной России не должны концентрировать всю свою обиду вокруг Фёдора. Команду надо поддержать и верить в их успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира у нас по-прежнему хорошие, поскольку есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина. А ошибаются даже лучшие игроки мира. Португалия вон тоже в стыки попала. Нормально всё будет», — цитирует Сёмина Sport24.

Сборная России заняла второе место в группе Н и теперь сыграет в стыковых матчах, жеребьёвка которых состоится 26 ноября. Матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Созин раскритиковал план Карпина на игру с Хорватией.