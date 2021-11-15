Созин раскритиковал план Карпина на игру с Хорватией

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

«Очень жаль Федю Кудряшова — за минуту до автогола он получил травму, хромал. В Турции практики у него особо нет, но нужно было здесь дать понять — он не может играть. Но он боец, промолчал — хотел доскакать на одной ноге. Не доскакал. Главное — автогол, это следствие. Да, турнирная таблица давала возможность россиянам играть на ничью. Но должен же быть футбол! Даже с Испанией на ЧМ мы проводили контратаки, а здесь план Карпина — не переходить центр поля. Это его смелый футбол? Мы раз пять перешли на чужую половину поля! Говорили, что скучно играл Черчечсов. Посмотрите на игру с Хорватией — у нас не было никакого плана на игру в атаке. Карпин не собирался играть на ничью? А на какой результат он тогда играл, не переходя центр поля? План был один: отстоять, затянуть и отлежать. Но футбольный бог был на стороне Хорватии — и это справедливо. Хорваты наиграли на гол, а Россия на 0:0 — нет», — цитирует Созина «Чемпионат».

Россияне проиграли хорватам из-за автогола Кудряшова на 81-й минуте встречи, уступив сопернику первое место в группе Н. Россияне финишировали вторыми и теперь будут играть стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Просинечки заявил, что Россия приехала в Сплит только защищаться и не хотела играть в футбол.