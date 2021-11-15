Просинечки: Россия приехала в Сплит только защищаться и не хотела играть в футбол

Бывший полузащитник сборной Хорватии, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года Роберт Просинечки высказался о результате матча квалификации ЧМ-2022 с командой России.

«Мы были лучшей командой на поле, поэтому заслужили победу. Хорватия создала больше шансов у ворот, гораздо чаще била по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы лишь пытались удержать счёт 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы достигли цели и теперь едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, мы счастливы. Шансы России поехать на чемпионат мира? Вам будет очень тяжело. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на турнир», — цитирует Просинечки «Спорт-Экспресс».

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в таблице отборочной группы Н. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Бышовец оценил работу Карпина во главе сборной России.