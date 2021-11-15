Бышовец оценил работу Карпина во главе сборной России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал выступление сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:1), а также оценил работу нынешнего наставника команды Валерия Карпина.

«Сборная России продолжает борьбу за выход на чемпионат мира. В ситуации, в которой оказался Карпин, его команда решила поставленную задачу. Работу главного тренера оцениваю положительно, учитывая сложности. Наша ахиллесова пята, начиная с моих времён, это когда приходится делать всё с места в карьер. Что же касается матча, то хорваты имели преимущество, инициативу и заслуженно победили. Можно сослаться на удачу, но преимущество Хорватии вынудило сборную России играть на ничейный результат, приводить игру к себе в штрафную площадь. Тот факт, что лучшим игроком встречи признан Сафонов — это иллюстрация преимущества Хорватии. Ошибка Кудряшова, может быть, имела и объективные причины, он в впопыхах наткнулся на мяч. Можно было бы этого избежать, если бы Кудряшов был правшой. Необходимо проанализировать всю информацию: может быть, в выборе состава, тактики. Мы остались без контригры, за исключением двух моментов. Надо искать гармонию атакующих и оборонительных действий», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в таблице отборочной группы Н. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

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