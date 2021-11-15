Баринов заявил, что чувствует опустошение после матча с Хорватией

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Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от Хорватии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 года от Хорватии.
Баринов заявил, что чувствует опустошение после матча с Хорватией
  • AP

«Опустошение. Проигран бой, а не война? Будем биться. Больше нечего сказать», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. На 81-й минуте мяч в свои ворота срезал Фёдор Кудряшов.

Таким образом, Россия вышла в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Подопечным Валерия Карпина предстоит провести их весной.

Ранее появилось видео, на котором за несколько секунд до автогола у Кудряшова сводит ногу.

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