Появилось видео, на котором за несколько секунд до автогола у Кудряшова сводит ногу
- Reuters
Ролик в своём Telegram-канале выложил журналист Тимур Журавель.
«Понимаю, что нас так нещадно давили, что у наших не было ни секунды что-то обдумать. Кудряшов реально даже не успел подумать, что можно упасть и сигнализировать о помощи. впрочем, и это вряд ли помогло бы», — написал Журавель.
Как он отметил, на записи чётко видно, что всё могло быть совершенно иначе, но футбол не всегда бывает справедлив.
На 81-й минуте Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Таким образом, Россия вышла в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Подопечным Валерия Карпина предстоит провести их весной.
Ранее сообщалось, что Кудряшов закрыл комментарии в Instagram после критики в свой адрес.