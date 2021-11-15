Появилось видео, на котором за несколько секунд до автогола у Кудряшова сводит ногу

В сети опубликовали видео, на котором за несколько секунд до автогола в матче отбора чемпионата мира 2022 года с Хорватией у защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова сводит ногу.

Ролик в своём Telegram-канале выложил журналист Тимур Журавель.

«Понимаю, что нас так нещадно давили, что у наших не было ни секунды что-то обдумать. Кудряшов реально даже не успел подумать, что можно упасть и сигнализировать о помощи. впрочем, и это вряд ли помогло бы», — написал Журавель.

Как он отметил, на записи чётко видно, что всё могло быть совершенно иначе, но футбол не всегда бывает справедлив.

На 81-й минуте Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Таким образом, Россия вышла в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Подопечным Валерия Карпина предстоит провести их весной.

Ранее сообщалось, что Кудряшов закрыл комментарии в Instagram после критики в свой адрес.