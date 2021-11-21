Карпин: моя миссия — детей воспитывать, в сборной — работа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что для него означает работа в национальной команде.

«Не знаю, моя это миссия или нет. Моя миссия — поехать воспитывать детей в Эстонию. С чего-то надо начинать. Хорошо, пусть будет моя миссия поменять мировоззрение в сборной. Называйте так. Но я не называю это миссией», — заявил Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Он признался, что не хотел обидеть игроков сборной резкими словами в первом интервью после поражения от Хорватии (0:1).

«Ни о каких коренных изменениях речи не идёт. Просто раньше был один капитан, а при мне система изменилась. Все должны получить удовольствие, но при этом и ощущать ответственность. Я воспитал их и бросаю? Кто бросает-то? Я пожалел о том, что сказал. Что мне теперь, застрелиться? Это эмоции. Тренер национальной команды — не кукла без сердца и мозгов, которая не в состоянии сделать шаг в сторону. Я живой человек, который тоже допускает ошибки. Повторюсь, я допустил ошибку, дав то интервью», — добавил он.

Ранее Гаджи Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина.