Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев предположил, кто может возглавить национальную команду в случае возможного ухода Валерия Карпина с поста наставника.

«Если Карпин всё же уйдёт, то хотелось бы видеть на его посту российского специалиста. Конечно, первым в голову приходит Семак. Он трижды выигрывал чемпионат. Мне кажется, он из наших тренеров самый оптимальный. Также с этой ролью мог бы справиться Сёмин. Многое же зависит от того, как именно ты зайдёшь первый раз в раздевалку к игрокам, сможешь их убедить в своих решениях. Возможно, хорошим кандидатом является и Бердыев», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Юрий Никифоров прокомментировал слова Карпина о его возможном уходе из национальной команды.