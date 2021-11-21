Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина

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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев предположил, кто может возглавить национальную команду в случае возможного ухода Валерия Карпина с поста наставника.
Гаджиев предположил, кто может возглавить сборную России в случае ухода Карпина
  • Reuters

«Если Карпин всё же уйдёт, то хотелось бы видеть на его посту российского специалиста. Конечно, первым в голову приходит Семак. Он трижды выигрывал чемпионат. Мне кажется, он из наших тренеров самый оптимальный. Также с этой ролью мог бы справиться Сёмин. Многое же зависит от того, как именно ты зайдёшь первый раз в раздевалку к игрокам, сможешь их убедить в своих решениях. Возможно, хорошим кандидатом является и Бердыев», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Юрий Никифоров прокомментировал слова Карпина о его возможном уходе из национальной команды.

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