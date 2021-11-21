Никифоров прокомментировал слова Карпина о его возможном уходе из сборной

Бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Юрий Никифоров поделился мнением о словах Валерия Карпина о его возможном уходе с поста главного тренера сборной России по футболу до стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Думаю, это всё сказано на эмоциях. Он всё ещё проанализирует. Бывают такие моменты, когда на тренировках игроки вроде бы всё понимают, а потом в матче не выполняют установку. Ведь Карпин наигрывал совсем другое. Вы сами видели, футболисты будто боялись хорватов. Закрывались, Головина вообще не было видно. Смолов тоже неудачно сыграл. Возможно, просто был такой день. Мы проиграли по делу. На мой взгляд, хорошо действовали мы только первые пять минут, прессинговали. Затем отошли назад, а Хорватия контролировала мяч всё время. Хозяева же сели на свою половину только после гола, что вполне логично», — сказал Никифоров RT.

Ранее известный специалист Гаджи Гаджиев предположил, что лучше найти замену Карпину в сборной, если он действительно сомневается в себе.