Никифоров прокомментировал слова Карпина о его возможном уходе из сборной

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» и сборной России по футболу Юрий Никифоров поделился мнением о словах Валерия Карпина о его возможном уходе с поста главного тренера сборной России по футболу до стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.
Никифоров прокомментировал слова Карпина о его возможном уходе из сборной
  • Reuters

«Думаю, это всё сказано на эмоциях. Он всё ещё проанализирует. Бывают такие моменты, когда на тренировках игроки вроде бы всё понимают, а потом в матче не выполняют установку. Ведь Карпин наигрывал совсем другое. Вы сами видели, футболисты будто боялись хорватов. Закрывались, Головина вообще не было видно. Смолов тоже неудачно сыграл. Возможно, просто был такой день. Мы проиграли по делу. На мой взгляд, хорошо действовали мы только первые пять минут, прессинговали. Затем отошли назад, а Хорватия контролировала мяч всё время. Хозяева же сели на свою половину только после гола, что вполне логично», — сказал Никифоров RT.

Ранее известный специалист Гаджи Гаджиев предположил, что лучше найти замену Карпину в сборной, если он действительно сомневается в себе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить