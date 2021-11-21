Гаджиев — о Карпине: если человек не уверен в себе, то ему лучше найти замену

Известный специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России по футболу до стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Валерий достаточно открытый человек: что на душе есть, то и говорит. Это вызывает симпатию. Он всегда был таким. Мы с ним могли периодически не соглашаться, но это лучше, чем думать одно, а говорить другое. Карпин и в поддержку отмены лимита выступил даже тогда, когда глава государства высказывался против этого. И в нынешней ситуации тренер тоже полностью открыт», — сказал Гаджиев в беседе с RT.

По его словам, возникает вопрос, почему у тренера возникает такая неуверенность в себе, тем более что болельщикам и экспертам всегда хочется видеть, как лидеры команды могут повести за собой и всегда верят в её успех.

«Он сомневается в своих силах. Конечно, если человек не уверен, то ему лучше найти замену. Карпин приходил в критический момент, верил, что добьётся результата, и смог одержать пять побед. Поражение же было только одно и от более сильного соперника. Нам бы всем хотелось, чтобы Валерий Георгиевич довёл дело до конца, но незаменимых людей нет», — добавил Гаджиев.

Ранее экс-футболист сборной Дмитрий Кузнецов призвал поддержать Карпина после поражения российской сборной от команды Хорватии.