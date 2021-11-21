Экс-футболист сборной Кузнецов призвал поддержать Карпина после поражения от Хорватии

Бывший футболист сборной России, ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова Валерия Карпина о его возможном уходе с поста главного тренера национальной команды до стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.

«Ну как можно уйти на полпути? Он сделал большую работу, команда почти вышла на ЧМ. Всё ещё есть шансы. Зачем что-то менять? Придёт другой человек, будет переучивать исполнителей под себя, опять какая-то чехарда начнётся. Все тренеры разные. Валерий Георгиевич на эмоциях после Хорватии был. Необходимо его поддержать просто в этой ситуации. Мы все хотели, чтобы российский специалист возглавлял сборную. К этому и пришли: сперва Черчесов, потом Карпин. Почему чуть что не так — ищем виноватых, гнобим своих? Затем переобуваемся и ищем иностранных тренеров. Неправильно это. Давайте подождём немного, Карпин работает пару месяцев всего. Предполагаю, он всё же не решит уволиться, останется до конца», — сказал Кузнецов RT.

Ранее экс-футболист национальной команды Динияр Билялетдинов заявил, что Карпин доведёт до конца своё дело в сборной России.