Экс-футболист сборной Кузнецов призвал поддержать Карпина после поражения от Хорватии

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Бывший футболист сборной России, ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова Валерия Карпина о его возможном уходе с поста главного тренера национальной команды до стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.
Экс-футболист сборной Кузнецов призвал поддержать Карпина после поражения от Хорватии
  • Reuters

«Ну как можно уйти на полпути? Он сделал большую работу, команда почти вышла на ЧМ. Всё ещё есть шансы. Зачем что-то менять? Придёт другой человек, будет переучивать исполнителей под себя, опять какая-то чехарда начнётся. Все тренеры разные. Валерий Георгиевич на эмоциях после Хорватии был. Необходимо его поддержать просто в этой ситуации. Мы все хотели, чтобы российский специалист возглавлял сборную. К этому и пришли: сперва Черчесов, потом Карпин. Почему чуть что не так — ищем виноватых, гнобим своих? Затем переобуваемся и ищем иностранных тренеров. Неправильно это. Давайте подождём немного, Карпин работает пару месяцев всего. Предполагаю, он всё же не решит уволиться, останется до конца», — сказал Кузнецов RT. 

Ранее экс-футболист национальной команды Динияр Билялетдинов заявил, что Карпин доведёт до конца своё дело в сборной России.

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