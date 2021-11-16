Размышления вслух: покинет ли Карпин сборную России по футболу перед стыковыми матчами за выход на ЧМ

Сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира по футболу. Теперь национальной команде придётся прокладывать путь в Катар через стыковые матчи, которые состоятся в марте 2022 года. Однако вопрос, кто будет готовить к ним коллектив, остаётся открытым. Валерий Карпин после поражения от Хорватии озадачил намёком, что может сложить с себя полномочия главного тренера. Почему руководству РФС следует убедить специалиста остаться и продолжить работу — в материале RT.

Расстрельная должность

Поражение сборной России по футболу в Сплите до сих пор остаётся главной спортивной темой в российских СМИ. И главный тренер национальной команды Валерий Карпин дал повод продолжить обсуждения. 52-летний специалист неожиданно заявил, что не исключает варианта, при котором покинет свой пост, не дожидаясь весны, когда состоится плей-офф отборочного турнира.

«Не знаю, буду ли я тренером в стыковых матчах. Думаю. Предположить можно всё что угодно. Допустим, у меня есть какой-то контракт. Я не говорю про сборную — с «Ростовом», с кем угодно. Я заявляю: всё, не хочу больше. Думаете, меня кто-то удержит силой? Мне надо отдохнуть, спокойно проанализировать, а дальше думать. Нельзя исключать вариант, что через неделю я скажу, что всё хорошо, а в декабре скажу «нет», — заявил Карпин во время прямого эфира передачи «Коммент.Шоу» на YouTube.

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Изначально назначение наставника вышло немного сумбурным. Российский футбольный союз после окончания чемпионата Европы тянул с выводами по работе Станислава Черчесова, хотя национальная команда был дважды разгромлена и заняла последнее место в группе. Однако после итоговой пресс-конференции, на которой специалист, по признанию многих, выглядел максимально неубедительно, поползли слухи о том, что его дни сочтены.

Отставка Черчесова последовала через неделю — 8 июля, а Карпин принял её лишь две с половиной недели спустя. При этом он изначально планировал совмещение должностей, так как продолжал тренировать «Ростов», но уже 2 августа покинул клуб. Из чего напрашивается вывод, что ситуация развилась слишком стремительно и специалист не имел возможности взвесить все за и против перед ответственным назначением.

Главный тренер всегда становился объектом жёсткой критики после первого же провала. За последние пару десятилетий ни один их них не покинул сборную на коне. Леонид Слуцкий, Фабио Капелло и даже Гус Хиддинк уходили на фоне плохих результатов.

Поэтому Карпин подписал контракт только до 31 декабря 2021 года, но с возможностью продления до марта при условии выхода в стыковые матчи.

Перестройка на ходу

Валерий, безусловно, прав, заявляя, что никто не удержит тренера силой. Точно так же, как и его подопечных сложно заставить хорошо играть в футбол, если они на это не способны. Уровень российского футбола в последние несколько лет значительно упал, о чём свидетельствуют многочисленные поражения в еврокубках, таблица коэффициентов УЕФА и рейтинг ФИФА.

Однако если рассуждать с точки зрения результатов, специалисту предъявлять претензии сложно. Пять побед, одна ничья и одно поражение (с минимальным счётом в гостях от фаворита) — команда выступила в свою силу. Возможно, даже чуть лучше. На данный момент, Россия объективно слабее Хорватии, что и показали обе очные встречи.

Результат решающего матча закономерен и логичен. Но при этом ещё за десять минут до его окончания именно коллектив Карпина возглавлял группу H. Не хватило самой малости, чтобы прыгнуть выше головы, что позднее, к слову, удалось Сербии и Швейцарии. Но не стоит забывать, что Георгий Джикия и партнёры сделали усилие над собой, оставив далеко позади Словакию и Словению, и избежали «ненужных» потерь очков.

Какие могут быть претензии к тренеру? Он оперативно согласился принять команду, обновил, решившись на кардинальные и давно назревшие перемены. И речь не только об отказе от Артёма Дзюбы, который перестал получать приглашения. Сбавившие к себе требования Роман Зобнин и Александр Соболев также лишись своих мест. Один перестал выходить в стартовом составе, другой не вызывается вообще. Не получает вызовы самый критикуемый защитник времён Черчесова — Андрей Семёнов. Основным голкипером стал Матвей Сафонов.

Да и не каждый решился бы вызывать в сборную Сергея Терехова, Константина Тюкавина, Арсена Захаряна и Алексея Сутормина. Карпину не занимать ни в смелости решений, ни в свежести взгляда. Хотя порой ему фартило. Особенно в матче со Словакией, исход которого решил автогол Милана Шкриньяра.

Фарт закончился в Хорватии. Но этого следовало ожидать по многим причинам, тем более что специалист всегда испытывал проблемы в решающих матчах. Можно вспомнить вылет «Ростова» из Лиги Европы от «Маккаби», а также игры «Спартака» с «Легией» и «Санкт-Галленом». Неудачи в самый ответственный момент стали своего рода визитной карточкой команд Карпина.

Думает или торгуется?

Тренер понимает, что самый верный шанс попасть на чемпионат мира упущен. Сейчас России предстоит выиграть два матча у мотивированных соперников, причём во второй встрече наверняка предстоит сыграть против кого-то из грандов. Значит, неприятные мысли уже находятся в подсознании. Непопадание же автоматически может привести к окончанию контракта. Какой смысл заключать новое соглашение, если поставленная задача не выполнена?

Здесь уместно вспомнить Фабио Капелло, когда РФС неожиданно продлил контакт с итальянцем перед провальным чемпионатом мира, а затем долго и мучительно пытался его разорвать.

Карпин не может не понимать, что именно сейчас наступил тот момент, когда на фоне удачных результатов можно получить новое соглашение. Тренер своим поведением посылает сигнал РФС о том, чтобы организация форсировала продление контракта до стыковых матчей.

Ничего такого наставник по факту не говорил и не требовал. Возможно, он просто использует ситуацию. Александр Дюков и его помощники обязаны принять к сведению информацию и задуматься о том, каким путём следует идти дальше, если нынешний наставник покинет команду в декабре. Но вряд ли у главы РФС сегодня на столе есть список потенциальных кандидатов на замену.

К тому же уход Карпина в любом случае негативно отразится на сборной. Он уже нащупал состав, наладил игровые связи, проявил принципиальность и стал своим. Новому же и его помощникам банально потребуется время на то, чтобы выстроить процесс под себя. И заниматься он этим будет уже после стыков.

Чемпионат мира Россия может пропустить как с Карпиным, так и без него. Вне зависимости от того, повезёт ей с жеребьёвкой или нет. Прежний формат плей-офф оставлял шанс на ошибку, нынешний — не простит малейшей. Или ты побеждаешь, хоть в дополнительное время, хоть по пенальти, но побеждаешь, или смотришь мундиаль дома по телевизору.

Тем не менее мартовские противостояния должны стать ориентиром для РФС. Выход на ЧМ-2022 не должен гарантировать специалисту нового соглашения, а невыход — расставание. Нельзя руководствоваться отдельными матчами и эмоциями после них. Пример проработавшего у руля национальной команды пять лет Черчесова наглядно это подтверждает.