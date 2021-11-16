Дубль Пиняева помог сборной России U19 разгромить Фарерские острова

Юношеская сборная России разгромила Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.

Встреча в Патрах на стадионе «Пампелопоннисиако» завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Багринцев, Ярослав Гладышев, Иван Савицкий, а также Сергей Пиняев (дважды).

Сборная России U19 выиграла все три матча и возглавляет группу 2. Команда уже обеспечила себе выход в элитный раунд чемпионата Европы 2022 года.

Ранее Ари заявил, что как русский человек всегда болеет за свою страну.