Дубль Пиняева помог сборной России U19 разгромить Фарерские острова

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Юношеская сборная России разгромила Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года.
Дубль Пиняева помог сборной России U19 разгромить Фарерские острова
  • ©РФС

Встреча в Патрах на стадионе «Пампелопоннисиако» завершилась со счётом 5:0 в пользу россиян.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдуард Багринцев, Ярослав Гладышев, Иван Савицкий, а также Сергей Пиняев (дважды).

Сборная России U19 выиграла все три матча и возглавляет группу 2. Команда уже обеспечила себе выход в элитный раунд чемпионата Европы 2022 года.

Ранее Ари заявил, что как русский человек всегда болеет за свою страну.

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